Кака хочет в будущем стать спортивным директором

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака заявил, что рассчитывает поработать спортивным директором в будущем. Он принимает участие в тренинге УЕФА по спортивному менеджменту, который проходит в Париже.

— Для меня сейчас хорошее время, чтобы научиться тому, что я буду делать дальше в своей карьере. Я хочу вернуться в футбол, но я хотел бы быть готовым к этому. Эта программа дает мне шанс в моем новом вызове.

— Ваша цель — однажды стать спортивным директором в клубе?

— Да, я хотел получить такую должность, менеджера или спортивного директора. Так я представляю себе будущее. Но это будет не сейчас, потому что мне нужно многому научиться в разных сферах.

— В Бразилии или Европе?

— Я вижу перед собой различные возможности в будущем. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы развивать свои умения вне футбольного поля, — цитирует Кака AFP.

37-летний Кака ранее выступал за «Сан-Паулу», «Милан», «Реал» и «Орландо Сити», а также сборную Бразилии. Чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, двукратный победитель Кубка конфедераций и Суперкубка УЕФА, чемпион Италии и Испании.