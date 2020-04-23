«Как можно было родиться таким красивым?» Русская жена Луиза Адриану в восторге от внешности мужа

Россиянка Екатерина Дорожко, жена форварда «Палмейраса» Луиза Адриану, выложила в Instagram совместную фотографию, датированную апрелем 2019 года.

— Мой блондин уже не блондин, как можно было родиться таким красивым? — подписала Дорожко фотографию.

Из Инстаграм Екатерины Дорожко pic.twitter.com/4Peca1zVBi — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 23, 2020

Адриану выступал за «Спартак» в 2017-2019 годах, в его составе в числе прочего он стал чемпионом страны-2016/17 и обладателем Суперкубка России-2017. С Дорожко футболист обвенчался 19 декабря 2019 года.