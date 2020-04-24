«Как дела?» Уход из «Спартака» не стал для Зе Луиша поводом забыть русский язык

Бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш опубликовал в своем Instagram серию видео о своих тренировках в домашних условиях.

— Как дела, — этой фразой на русском языке форвард начал одно из видео.

Из Инстаграма Зе Луиша pic.twitter.com/LH9KZzBeHr — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 24, 2020

Из-за пандемии коронавируса отменены большинство соревнований, а спортсмены находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях. 29-летний Зе Луиш выступал за «Спартак» с лета 2015 года по июль 2019 года, на его счету 35 голов и 23 голевых передачи в 109 матчах.