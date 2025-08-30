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30 августа 2025, 14:05

Кафанов: «Худяков должен пережить период адаптации в «Штурме», стать сильнее»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об адаптации вратаря «Штурма» Даниила Худякова.

— Даниил Худяков переживает непростой период в «Штурме». На связи ли вы с ним?

— В последний раз, когда общались, позвонил Даниилу, чтобы его поддержать. Период адаптации непростой. Даниил еще молод, каждый вратарь должен пройти все ступени, чтобы стать большим игроком. Этот период он должен пережить, стать сильнее. Он выбрал сложную профессию, где нужно уметь преодолевать трудности. Верю, что он станет большим вратарем

10 июля австрийский клуб сообщил, что 21-летний голкипер получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку. Позднее ему была сделана операция.

Худяков выступает за «Штурм» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 4 матча во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.

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Даниил Худяков
ФК Штурм
Виталий Кафанов
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