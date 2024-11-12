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Сегодня, 19:25

Кафанов отреагировал на желание Хайкина получить гражданство Норвегии

Артем Белинин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал желание голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина получить норвежское гражданство.

Ранее 29-летний вратарь сообщил, что хочет получить норвежский паспорт. В 2021 году Хайкин впервые получил вызов в сборную России, но с тех пор не пров

— Никита Хайкин хочет получить гражданство Норвегии. Местная сборная хочет его вызвать. Это потеря?

— Давайте по порядку. У него уже несколько гражданств. До остального очень далеко. Мы с ним еще ничего не обсуждали, потому что нам нечего обсуждать.

— Приходится ли кого-то уговаривать приезжать в сборную?

— Я вас умоляю. Все очень хотят поехать. Все заряжены. Еще ни разу не слышал, чтобы кто-то из вратарей не хотел приехать.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в 2019 году. Год назад голкипер на правах свободного агента перебрался в английский «Бристоль Сити», но вернулся в норвежский клуб уже несколько месяцев спустя.

За все время Хайкин провел 199 матчей за «Буде-Глимт», пропустил 214 мячей и 70 раз отыграл на ноль.

«Я люблю эту страну». Российский вратарь Хайкин захотел стать гражданином Норвегии

Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
Виталий Кафанов
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