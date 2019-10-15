К Зе Луишу приехала девушка из России. Он скучал
09:17
Форвард «Порту» Зе Луиш в stories Instagram опубликовал видео со своей девушкой Лесей.
Россиянка закончила Московскую Высшую школу фитнеса и является основательницей студии танцев. Она познакомилась с футболистом в период его выступлений за «Спартак».
28-летний Зе Луиш провел 109 матчей за «Спартак», забил 35 матчей и сделал 24 результативные передачи. Он перешел в «Порту» летом 2019 года.
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