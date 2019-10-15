К Зе Луишу приехала девушка из России. Он скучал

Форвард «Порту» Зе Луиш в stories Instagram опубликовал видео со своей девушкой Лесей.

Россиянка закончила Московскую Высшую школу фитнеса и является основательницей студии танцев. Она познакомилась с футболистом в период его выступлений за «Спартак».

28-летний Зе Луиш провел 109 матчей за «Спартак», забил 35 матчей и сделал 24 результативные передачи. Он перешел в «Порту» летом 2019 года.

Девушка футболиста «Спартака» Зе Луиша потрясающе красива! Посмотрите, что она вытворяет