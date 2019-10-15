Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

К Зе Луишу приехала девушка из России. Он скучал

09:17
Instagram Зе Луиша.
Instagram Зе Луиша.
Теги:

Форвард «Порту» Зе Луиш в stories Instagram опубликовал видео со своей девушкой Лесей.

Россиянка закончила Московскую Высшую школу фитнеса и является основательницей студии танцев. Она познакомилась с футболистом в период его выступлений за «Спартак».

28-летний Зе Луиш провел 109 матчей за «Спартак», забил 35 матчей и сделал 24 результативные передачи. Он перешел в «Порту» летом 2019 года.

Девушка футболиста «Спартака» Зе Луиша потрясающе красива! Посмотрите, что она вытворяет

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/zeluis_9/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир