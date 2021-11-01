К Черчесову по поводу сборной Польши пока не обращались

Сегодня «Матч ТВ» распространил информацию, согласно которой президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша обсуждал со Станиславом Черчесовым возможность назначения на должность главного тренера сборной страны. При этом подчеркивалось, что контакты носили неофициальный характер.

Как выяснил «СЭ», эти данные не соответствуют действительности. На данный момент ни представители ПФС, ни руководство варшавской «Легии», во главе которой россиянин сделал золотой дубль в сезоне-2015/16, выиграв национальные чемпионат и кубок, с Черчесовым по поводу возможного трудоустройства не общались.

Напомним, что под руководством 58-летнего специалиста наша национальная команда добилась лучшего результата в своей истории, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2018, а также завоевала путевку в финальный турнир Евро-2020.