Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку

Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) дисквалифицировал футболиста молодежной команды клуба «Йермиягу Холон» на 99 лет, сообщает One.

Сообщается, что 17-летний футболист напал на игрока соперников в раздевалке. После инцидента клуб исключил его из состава.

Ранее неназванный игрок уже был наказан за драку с его участием — тогда его дисквалифицировали на 6 матчей. В связи с этим суд принял решение пожизненно отстранить футболиста от футбола.