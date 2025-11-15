Футбол
Сегодня, 13:01

Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку

Игнат Заздравин
Корреспондент

Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) дисквалифицировал футболиста молодежной команды клуба «Йермиягу Холон» на 99 лет, сообщает One.

Сообщается, что 17-летний футболист напал на игрока соперников в раздевалке. После инцидента клуб исключил его из состава.

Ранее неназванный игрок уже был наказан за драку с его участием — тогда его дисквалифицировали на 6 матчей. В связи с этим суд принял решение пожизненно отстранить футболиста от футбола.

  • Пан Юзеф

    Ему всего 17 лет. Шанс, что через 99 лет он сможет снова выйти на поле достаточно велик.

    15.11.2025

  • dedpihto59

    а почему не на 100:woman_shrugging::grinning::bangbang:?

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

