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Сегодня, 12:40

Иван Игнатьев возглавил гонку бомбардиров чемпионата Армении

Владислав Маслов
Корреспондент
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Иван Игнатьев в «Урарту».
Фото ФК «Урарту»

Российский нападающий ереванского «Урарту» Иван Игнатьев лидирует в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Армении.

С начала сезона-2024/25 на счету форварда 3 забитых мяча в 3 матчах. Кроме того, он забил за команду 1 гол в 2 матчах квалификации Лиги конференций.

25-летний Игнатьев присоединился к «Урарту» 1 июля 2024 года в статусе свободного агента, подписав контракт сроком на 1 год. Предыдущим клубом россиянина был сербский «Железничар» из Панчево, за который он провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара», за который выступал с 2016 по 2019 год. Также нападающий известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Иван Игнатьев
Футбол
ФК Урарту
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