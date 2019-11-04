Источник: Ташуев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера»

Российский специалист Сергей Ташуев покидает пост главного тренера «Шахтера» (Солигорск). Об этом сообщает «Прессбол». На ближайший матч чемпионата Белоруссии со «Славией» команду выведет тренер дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды. Встреча 28-го тура состоится в Солигорске 9 ноября.

По сведениям источника, решение по новому главному тренеру «Шахтера» будет принято в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что команду возглавит украинец Юрий Вернидуб. 60-летний россиянин возглавлял «Шахтер» с апреля 2018 года.

Вчера «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» (Брест) — 1:1. Команда занимает третье место в чемпионате, имея в активе 59 очков в 27 матчах.