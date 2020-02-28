Источник: Старридж отклонил предложение «Астон Виллы» и хочет остаться в «Трабзонспоре»

Нападающий «Трабзонспора» Дэниэл Старридж отклонил предложение «Астон Виллы», сообщает Fanatik.

По информации источника, 30-летний англичанин планирует остаться в турецкой команде, чтобы помочь ей побороться за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне и пока не планирует возвращаться на родину.

В сезоне-2019/20 на счету Старриджа 7 голов и 4 результативных передачи в 16 матчах за «Трабзонспор». Команда занимает 2 место в чемпионате Турции, отставая от лидера — «Истанбул Башакшехира» — на одно очко, имея одну игру в запасе.