Источник: Станислав Черчесов может возглавить «Лудогорец»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить «Лудогорец», сообщает болгарское издание «24 часа».

По информации источника, 60-летний российский специалист прибыл в Разгард для переговоров с клубом. Ожидается, что он возглавит команду после матча чемпионата Болгарии против «Левски», который состоится 17 августа.

«Лудогорец» сыграл в этом сезоне 2 матча в чемпионате Болгарии и набрал 6 очков. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.