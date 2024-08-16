Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:14

Источник: Станислав Черчесов может возглавить «Лудогорец»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить «Лудогорец», сообщает болгарское издание «24 часа».

По информации источника, 60-летний российский специалист прибыл в Разгард для переговоров с клубом. Ожидается, что он возглавит команду после матча чемпионата Болгарии против «Левски», который состоится 17 августа.

«Лудогорец» сыграл в этом сезоне 2 матча в чемпионате Болгарии и набрал 6 очков. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Лудогорец
3
1
Читайте также
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Египетский футболист сбил насмерть полицейского, находясь в наркотическом опьянении

Черчесов опроверг информацию о скором назначении в «Лудогорец»
Новости
RSS RSS
Все новости