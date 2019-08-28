Источник: «Спартак» предлагает 9 миллионов евро за нападающего «Галатасарая»

«Спартак» сделал официальное предложение по покупке нападающего «Галатасарая» Мбая Дианя, утверждает Futbol Arena. По данным издания, московский клуб предложил 9 миллионов евро за 27-летнего сенегальца.

Турецкий клуб готов отпустить нападающего. Сам футболист хочет зарабатывать в России 3,5 миллиона евро в год, хотя в Турции он получает 2,4 миллиона за сезон. Контракт Дианя с «Галатасараем» рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне форвард играл за «Касымпашу» — 36 матчей, 31 гол, четыре ассиста.

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