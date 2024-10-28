Источник: «Реал» отменил трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале

«Реал» принял решение отменить трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» на клубном канале RMTV, сообщил журналист Хосе Феликс Диас.

Ранее в Сети появилась информация о том, что форвард «сливочных» Винисиус Жуниор не получит награду. Ожидается, что обладателем «Золотого мяча» станет полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В связи с этим вся делегация «Реала» отменила рейс во Францию на церемонию награждения.

«Золотой мяч» больше не существует для нас», — заявило руководство мадридского клуба.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 по московскому времени.