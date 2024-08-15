Источник: Рангник и Гисдоль поучаствовали в переходе Худякова в «Штурм»

Бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник и экс-главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль поучаствовали в переходе вратаря Даниила Худякова в «Штурм», сообщает Legalbet.

По данным источника, специалисты проконсультировали австрийцев о навыках 20-летнего голкипера. Рангник и Гисдоль лестно отозвались о футболисте и дали свои рекомендации, а манеру игры россиянина они сравнили с немецким голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером.

В июле «Штурм» подписал контракт с Худяковым до конца июня 2028 года.