Источник: "Персеполис" предлагает Каррере контракт на два года

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может в ближайшее время возглавить иранский "Персеполис", утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, 55-летний итальянец уже провел встречу с представителями клуба.

"Персеполис" предлагает Каррере контракт на два года с зарплатой в два миллиона евро за сезон. Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить "Катанию".

Каррера был помощником главного тренера "Ювентуса". Последним местом его работы был "Спартак", с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

#Persepolis have met Massimo #Carrera yesterday aftenoon in Istanbul. They want him like a new coach and have offered 2-years contract by €2M at year. The alternative names are Gianni #DeBiasi and Walter #Zenga. #transfers 🇮🇷 — Nicolò Schira (@NicoSchira) 25 июня 2019 г.

Массимо Каррера может возглавить "Катанию"