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Сегодня, 11:15

Источник: Олич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии

Алина Савинова
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Драган Скочич покинет пост главного тренера молодежной сборной Хорватии после провальных контрольных матчей, сообщает Index.hr.

Как отмечает источник, национальную команду до 21 года должен возглавить Ивица Олич, который входит в тренерский штаб Златко Далича в основной сборной Хорватии.

44-летний специалист в 2021 году тренировал ЦСКА. Под его руководством московская команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России и впервые за 20 лет не смогла пробиться в еврокубки. В июне Олич и армейцы расторгли контракт по обоюдному согласию.

Будучи игроком, Олич выступал за ЦСКА, «Динамо» (Загреб), «Баварию», «Гамбург» и другие команды.

Источник: https://www.index.hr/sport/clanak/hns-smjenjuje-skocica-olic-novi-izbornik-u21/2578067.aspx
Ивица Олич
Футбол
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