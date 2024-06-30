Источник: Олич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии

Драган Скочич покинет пост главного тренера молодежной сборной Хорватии после провальных контрольных матчей, сообщает Index.hr.

Как отмечает источник, национальную команду до 21 года должен возглавить Ивица Олич, который входит в тренерский штаб Златко Далича в основной сборной Хорватии.

44-летний специалист в 2021 году тренировал ЦСКА. Под его руководством московская команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России и впервые за 20 лет не смогла пробиться в еврокубки. В июне Олич и армейцы расторгли контракт по обоюдному согласию.

Будучи игроком, Олич выступал за ЦСКА, «Динамо» (Загреб), «Баварию», «Гамбург» и другие команды.