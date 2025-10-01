Источник: несколько футбольных федераций призвали УЕФА отстранить израильтян

УЕФА получил от нескольких национальных футбольных федераций призывы отстранить сборную Израиля и клубы от участия в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, федерации рассчитывают на принятие мер в срочном порядке. В том числе это касается испанской, турецкой и норвежской федераций.

30 сентября Sky сообщил, что в УЕФА приостановили голосование по поводу исключения израильских команд, после того как президент США предложил меры по урегулированию конфликта в секторе Газа.

29 сентября The Guardian сообщил, что на этой неделе должно пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций-2025/26, а «Маккаби» из Тель-Авива — от матчей в Лиге Европы. Однако израильские команды продолжат выступать на соревнованиях, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА.