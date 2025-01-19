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Сегодня, 13:33

Источник: Лопетеги может стать главным тренером сборной Бельгии

Сергей Ярошенко
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Испанский специалист Хулен Лопетеги рассматривается в качестве потенциального нового главного тренера сборной Бельгии, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, кандидатуру Лопетеги выбрал спортивный директор национальной команды Винсент Маннерт.

Подчеркивается, что назначение Лопетеги в сборную повысит шансы на возвращение голкипера «Реала» Тибо Куртуа, который отказался выступать за национальную команду из-за конфликта с бывшим тренером Доменико Тедеско.

Последним местом работы Лопетеги был «Вест Хэм», который он тренировал с июля 2024 года по январь 2025 года. Также 58-летний тренер возглавлял «Вулверхэмптон», «Севилью», «Реал», «Порту» и сборную Испании.

Хулен Лопетеги
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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