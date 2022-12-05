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Сегодня, 19:03

Источник: Криштиану Роналду пока не согласился на переход в саудовский «Аль-Наср»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий Криштиану Роналду пока не согласился на переход в саудовский «Аль-Наср», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Саудиты предложили 37-летнему португальцу контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Однако Криштиану Роналду пока не одобрил подписание соглашения, так как сосредоточен на выступлениях за сборную Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Недавно контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду. Британский журналист Пирс Морган опроверг информацию о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср»

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26%

1.77

Обе забьют - да

16%

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Марокко
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ИТБ1 (0.5)

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П2

18%

1.59
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