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7 февраля 2025, 22:55

Источник: «Кабилия» заплатила «Урарту» 100 тысяч долларов за Игнатьева

Алина Савинова

Стали известны подробности контракта российского форварда Ивана Игнатьева с алжирской «Кабилией».

Как сообщает Legalbet, трансфер 26-летнего футболиста из «Урарту» обошелся алжирцам в 100 тысяч долларов. Также «Кабилия» может выплатить армянскому клубу 50 тысяч долларов по итогам следующего сезона, если опередит принципиального соперника «Белуиздад» в турнирной таблице.

По информации источника, первое время россиянин будет получать в «Кабилии» 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона — 25 тысяч долларов.

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за «Урарту», забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».

Источник: Legalbet
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Иван Игнатьев
Футбол
ФК Кабилия
ФК Урарту
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