11:05 | Футбол — Зарубежные

Источник: иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона

6
Обсудить

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может в ближайшее время возглавить иранский "Персеполис", утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, 55-летний итальянец уже провел встречу с представителями клуба.

"Персеполис" предлагает Каррере контракт на два года с зарплатой в два миллиона евро за сезон. Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить "Катанию".

Каррера был помощником главного тренера "Ювентуса". Последним местом его работы был "Спартак", с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

 

Массимо Каррера может возглавить "Катанию"

 

6
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ