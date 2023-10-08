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Сегодня, 16:57

Источник: главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Робби Кин и его помощник бежали из Израиля

Виктория Кравченко
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Робби Кин.
Фото Global Look Press

Главному тренеру «Маккаби Тель-Авив» Робби Кину и его помощнику Рори Делапу пришлось бежать из Израиля после нападения боевиков ХАМАС, сообщает TalkSPORT. Они эвакуированы в Грецию.

43-летний ирландский специалист возглавил «Маккаби» летом 2023 года.

Ранее стало известно, что известный футболист погиб в Израиле при атаке ХАМАС. Также сообщалось, что матчи «Хапоэля» и «Маккаби» из Тель-Авива отложены из-за военного конфликта.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12607267/Maccabi-Tel-Aviv-bosses-Robbie-Keane-Rory-Delap-forced-flee-Israel-spending-hours-panic-room-Hamas-militants-launch-attack-country.html
Робби Кин
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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