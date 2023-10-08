Источник: главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Робби Кин и его помощник бежали из Израиля

Главному тренеру «Маккаби Тель-Авив» Робби Кину и его помощнику Рори Делапу пришлось бежать из Израиля после нападения боевиков ХАМАС, сообщает TalkSPORT . Они эвакуированы в Грецию.

43-летний ирландский специалист возглавил «Маккаби» летом 2023 года.

Ранее стало известно, что известный футболист погиб в Израиле при атаке ХАМАС. Также сообщалось, что матчи «Хапоэля» и «Маккаби» из Тель-Авива отложены из-за военного конфликта.