Источник: Гальтье ведет переговоры со сборной Катара

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье может возглавить сборную Катара, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, стороны ведут переговоры. 58-летний француз работает в «Аль-Духаиле» с октября 2023 года, подписав двухлетний контракт. Ранее он тренировал «ПСЖ», «Ниццу», «Лилль» и «Сент-Этьен».

Сборная Катара проиграла три из восьми матчей в групповом турнире квалификации на чемпионат мира-2026. Команда с 10 очками занимает 4-е место в группе A.