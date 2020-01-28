Источник: «Фламенго» выкупит Габигола у «Интера» за 16 миллионов евро

«Фламенго» приобрел у «Интера» 23-летнего нападающего Габриэла Барбозу, более известного как «Габигол», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Gazetta dello Sport.

По словам источника, клубы достигли договоренности в понедельник, сумма сделки — 16,5 миллиона евро. Также «красно-черные» обязаны выплатить «нерадзурри» 20 процентов от следующего трансфера Габигола в случае, если таковой состоится. Издание утверждает, что условия контракта Барбозы тоже согласованы и остается лишь дождаться официального объявления о его возвращении в «Фламенго».

Габриэл Барбоза выступал за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года, на его счету 34 гола и 11 результативных передач в 43 матчах за команду.