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Источник: Видаля обвинили в сексуальном насилии

Руслан Минаев
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Артуро Видаль.
Фото Global Look Press

Прокуратура начала расследование в отношении бывшего полузащитника «Барселоны» и «Баварии» Артуро Видаля, сообщает TVN.

По данным источника, 37-летний чилиец подозревается в сексуальном насилии. Предполагаемое преступление произошло в баре города Сантьяго. Пострадавшая утверждает, что Видаль и его одноклубники по «Коло-Коло» накачали ее наркотиками и подвергли сексуальному насилию.

Во время выступлений в «Ювентусе» Видаля обвиняли в угрозах полицейскому после попадания в ДТП.

Видаль вернулся в «Коло-Коло» в январе 2024 года. С тех пор он провел за чилийский клуб 34 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Артуро Видаль
Футбол
ФК Коло-Коло
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