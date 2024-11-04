Источник: Видаля обвинили в сексуальном насилии

Прокуратура начала расследование в отношении бывшего полузащитника «Барселоны» и «Баварии» Артуро Видаля, сообщает TVN.

По данным источника, 37-летний чилиец подозревается в сексуальном насилии. Предполагаемое преступление произошло в баре города Сантьяго. Пострадавшая утверждает, что Видаль и его одноклубники по «Коло-Коло» накачали ее наркотиками и подвергли сексуальному насилию.

Во время выступлений в «Ювентусе» Видаля обвиняли в угрозах полицейскому после попадания в ДТП.

Видаль вернулся в «Коло-Коло» в январе 2024 года. С тех пор он провел за чилийский клуб 34 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.