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Источник: экс-игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в МЛС

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, ныне выступающий за «Арис», может сменить команду, сообщает журналист Том Богарт в своих соцсетях.

По информации источника, «Спортинг Канзас-Сити» из МЛС близок к подписанию 25-летнего россиянина. Отмечается, что американский клуб может приобрести форварда за 5 миллионов долларов.

Сулейманов является выпускником академии «Краснодар». За основную команду «быков» он провел 124 матча во всех турнирах, забив 23 гола и сделав 8 результативных передач. К «Арису» нападающий присоединился в сентябре 2023 года. Его контракт с греческой командой рассчитан до лета 2026-го.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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