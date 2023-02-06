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Сегодня, 15:24

Бывший нападающий «Челси» Атсу не выходит на связь после землетрясений в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу не выходит на связь после землетрясения в Турции, сообщает ИА REGNUM с сслыкой на издание Fanatik.

По информации издания, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 7,8 балла, произошедшего в понедельник.

Атсу находился в системе «Челси» с 2013 по 2017 год.

31-летний ганец присоединился к клубу чемпионата Турции «Хатайспор» прошлым летом.

Сообщается, что футболист находится под завалами вместе со спортивным директором команды Танером Савут.

Источник: https://regnum.ru/news/3777690
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