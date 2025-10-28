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Источник: экс-форвард «Рубина» Паунович возглавил сборную Сербии

Алина Савинова

Футбольный союз Сербии (ФСС) назначил главным тренером сборной страны Велько Пауновича, сообщает MaxBet Sport.

12 октября Драган Стойкович после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 объявил об уходе с поста главного тренера сборной Сербии. Как отмечает источник, кандидатами на эту должность также были Деян Станкович, который возглавляет «Спартак», и бывший тренер ЦСКА Марко Николич. Однако ФСС в итоге решил сделать выбор в пользу Пауновича.

9 октября 48-летний Паунович был уволен с поста главного тренера «Овьедо». Он работал в клубе с марта этого года.

Паунович в 2012-м завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».

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Сборная Сербии по футболу
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