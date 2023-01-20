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Сегодня, 23:16

Источник: Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Иван Шитик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Китая, утверждает Calciomercato.

34-летний форвард хотел найти клуб в России, но не получил устраивающее его предложение. Теперь приоритетным вариантом для Дзюбы стал чемпионат Китая.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что переговоры с форвардом Артемом Дзюбой закрыты.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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Ф2(0)

21%

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Артем Дзюба
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