Источник: Черышев может продолжить карьеру на Кипре или в Азии

Бывший полузащитник «Реала» и сборной России Денис Черышев находится в поисках нового клуба, сообщает Sport24.

По информации источника, 3 4-летнего футболиста есть вариант с переходом в кипрский АЕК, а также азиатскими клубами.

Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Паниониоса» летом 2025 года. Он провел за греческий клуб 24 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Черышев также играл в «Венеции», «Валенсии», «Вильярреале», мадридском «Реале» и «Севилье».