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12 марта, 16:50

Источник: Аргентина не хочет играть Финалиссиму на «Сантьяго Бернабеу»

Руслан Минаев

Аргентинская федерация футбола (AFA) не согласна с проведением Финалиссимы на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, сообщает журналист Гастон Эдул.

По данным источника, AFA отказывается от нового места проведения матча и уже уведомила об этом Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), которая сообщит от этом в УЕФА.

12 марта стало известно, что запланированная в Дохе (Катар) Финалиссима скорее всего пройдет в Мадриде 27 марта.

Доха.Финалиссима в Катаре под угрозой срыва. Сборные Испании и Аргентины не хотят лететь на Ближний Восток

Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки. В этом году трофей разыграют Аргентина и Испания.

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