Источник: Аргентина не хочет играть Финалиссиму на «Сантьяго Бернабеу»

Аргентинская федерация футбола (AFA) не согласна с проведением Финалиссимы на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, сообщает журналист Гастон Эдул.

По данным источника, AFA отказывается от нового места проведения матча и уже уведомила об этом Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), которая сообщит от этом в УЕФА.

12 марта стало известно, что запланированная в Дохе (Катар) Финалиссима скорее всего пройдет в Мадриде 27 марта.

Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки. В этом году трофей разыграют Аргентина и Испания.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max