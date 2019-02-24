"Истанбул" с Кудряшовым разгромил "Бурсаспор", Садаев дебютировал за "Анкарагюджю"

"Истанбул Башакшехир" разгромил "Бурсаспор" в матче 23-го тура чемпионата Турции - 3:0. 90 минут за победителей отыграли защитник сборной России Федор Кудряшов и экс-игрок "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. Это была их первая совместная игра - дебютную игру Кудряшова против "Антальяспора" (1:0) Епуряну пропускал. Кудряшов стал в ней автором единственного мяча.

"Истанбул" лидирует в чемпионате Турции, его отрыв от "Галатасарая" составляет 6 очков. Действующие чемпионы страны в добавленное время вырвали победу над "Акхисаром" - 1:0.

В других встречах игрового дня "Кайсериспор" одолел "Коньяспор", а "Анкарагюджю" взял верх над "Эрзурумом". В составе столичного клуба дебютировал россиский нападающий Заур Садаев. Он перешел в "Анкарагюджю" в начале этого года из "Ахмата", но на поле еще не появлялся.

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23-й тур

"Истанбул Башакшехир" - "Бурсаспор" - 3:0 (2:0)

Голы: Моссоро, 17 (1:0). Вишча, 40 (2:0). Ба, 90+1 (3:0).

"Анкарагюджю" - "Эрзурум" - 2:1 (1:0)

Голы: Бойд, 25 (1:0). Опсет, 47 (1:1). Оргил, 90+3 (2:1).

Удаление: Опсет (Э), 73.

"Коньяспор" - "Кайсериспор" - 0:1 (0:0)

Гол: Туруч, 59.

"Галатасарай" - "Акхисар" - 1:0 (0:0)

Гол: Митроглу, 90+4.