«Истанбул» расторг контракт с экс-защитником «Манчестер Юнайтед» Рафаэлом

Защитник Рафаэл да Силва покинул «Истанбул» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию и прекратить сотрудничество, которое длилось с начала сентября 2020 года.

Наибольшую известность 31-летний Рафаэл получил по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2008 по 2015 год. В прошлом сезоне он провел за «Истанбул» 28 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.