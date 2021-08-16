«Истанбул» расторг контракт с экс-защитником «Манчестер Юнайтед» Рафаэлом
19:15
Защитник Рафаэл да Силва покинул «Истанбул» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию и прекратить сотрудничество, которое длилось с начала сентября 2020 года.
Наибольшую известность 31-летний Рафаэл получил по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2008 по 2015 год. В прошлом сезоне он провел за «Истанбул» 28 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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