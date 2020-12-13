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«Истанбул» после поражения опустился на 12-е место в чемпионате Турции

22:29
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Действующий чемпион Турции «Истанбул Башакшехир» проиграл «Газишехиру» (1:2) в матче 12-го тура турецкой Суперлиги. Команда Окана Бурука опустилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Также в матче сегодняшнего игрового дня проиграл «Бешикташ». Команда с аналогичным счетом уступила на выезде «Аланьяспору». Именно «Аланьяспор» возглавляет таблицу с 26-ю очками.

Чемпионат Турции. Суперлига.

12-й тур

«Эрзурумспор» — «Генчлербирлиги» — 0:1 (0:0)

Гол: Йилмаз, 81

«Истанбул Башакшехир» — «Газишехир» — 1:2 (0:1)

Голы: Кривелли, 56 — Миральяс, 44, Демир, 74

«Аланьяспор» — «Бешикташ» — 2:1 (1:0)

Голы: Бакасетас, 26, с пенальти, 79 — Абубакар, 90, с пенальти

Удаление: Бабакар. 82 («Аланьяспор»)

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