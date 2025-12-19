Исак признан лучшим игроком Швеции в 2025 году

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак стал обладателем премии «Золотой мяч», которая вручается лучшему игроку Швеции по итогам года.

Премия проводится Шведской футбольной ассоциацией в сотрудничестве с газетой Aftonbladet.

В 2025-м календарном году на счету 26-летнего Исака 42 матча за «Ньюкасл», «Ливерпуль» и сборную Швеции, в которых он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. В борьбе за эту награду Исак обошел нападающего «Арсенала» Виктора Дьекереша.

Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 миллионов евро в сентябре 2025 года. В этом сезоне он провел за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2031 года.