Иржи Ярошик: "Комличенко хороший форвард, который очень полезен своей команде"

Бывший полузащитник ЦСКА, "Крыльев Советов" и сборной Чехии Иржи Ярошик высказался в адрес форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко. По его словам, россиянин очень полезен своей команде.

– Комличенко хороший форвард, который очень полезен своей команде, – приводят "Известия" слова Ярошика. – Он наколотил уже 20 мячей – такое случается в чемпионате Чехии далеко не каждый сезон. А ведь впереди еще много туров. Честно говоря, меня удивило, что он не перешел в другой клуб уже зимой. Вероятно, потенциальные покупатели хотят посмотреть, может ли Николай Комличенко держать стабильный уровень результативности на протяжении всего сезона.

29 января стало известно о том, что чешский клуб выкупил права на Комличенко, ранее принадлежавшие "Краснодару". Контракт форварда рассчитан до середины 2022 года.