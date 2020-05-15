«Иртыш» может сняться с чемпионата Казахстана

«Иртыш» испытывает серьезные финансовые трудности и может быть вынужден сняться с чемпионата Казахстана.

— Я, как и все наши земляки, очень болею за наш «Иртыш», — приводит слова главы Павлодара Абылкаира Скакова Pavlodarnews. — Но на сегодня мы не имеем источника финансирования на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплат легионерам. Это ставит под угрозу возможность участия нашего клуба в премьер-лиге. Поэтому управление спорта совместно с федерацией футбола работает над поиском оптимального решения по выходу клуба из кризисной ситуации.

Проведенный в начале апреля аудит деятельности клубы выявил многочисленные нарушения. В частности, согласно недостоверности налоговой отчетности, задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.