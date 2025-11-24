Иранский футболист Сохрабян отстранен от тренировок команды из-за видео с алкоголем

Защитника иранского «Эстегляля» Армина Сохрабяна временно отстранили от тренировок команды после появившегося в сети видео, как футболист держит стакан с алкоголем, сообщает thenewregion.com со ссылкой на агентство Fars.

Ролик вызвал резкую реакцию со стороны властей Ирана, поскольку в стране употребление алкоголя строго запрещено. Дело передано в дисциплинарный комитет «Эстегляля». До окончания разбирательств Сохрабян отстранен от тренировок команды.

30-летний игрок извинился в своих соцсетях. По его словам, данное видео было снято несколько лет назад и опубликовано его недоброжелателем.

Сохрабян присоединился к «Эстеглялю» в январе этого года. До этого он уже выступал за команду с 2017 по 2019 год и в сезоне-2023/24.