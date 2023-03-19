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19 марта, 13:09

Иранские женщины смогут присутствовать на товарищеских матчах против России и Кении

Виталий Косик
Корреспондент
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Иранские болельщицы на стадионе.
Фото Global Look Press

Иранские болельщицы смогут присутствовать на товарищеских матчах против России и Кении во время тренировочного сбора команды, сообщает MahrNews со ссылкой на Федерацию футбола Ирана.

«Мы надеемся, что в оба товарищеских матча смогут посетить иранские болельщицы. В настоящее время нет запрета для женщин в спорте. Я прошу организацию лиги попытаться привлечь женщин к посещению стадионов. Я надеюсь, что игра с Россией станет первой, на которую смогут прийти болельщицы», — приводит слова президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа MahrNews.

Сборная Ирана проведет товарищеские матчи против сборных России (23 марта) и Кении (28 марта).

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Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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