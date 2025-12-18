Сборная Марокко обыграла Иорданию и стала победителем Кубка арабских наций

Сборная Марокко обыграла Иорданию в финале Кубка арабских наций — 3:2 д.в.

Игра прошла в Лусаиле (Катар).

У победителей дубль оформил Абдерразак Хамдалла (87-я и 100-я минуты), еще один один гол на счету Уссамы Таннана (4-я). У Иордании оба гола на счету Али Олвана (48-я и 68-я).

Марокканцы во второй раз в своей истории стали победителями турнира, ранее они выигрывали его в 2012 году.

Ранее ФИФА отменила матч за третье место между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за сильного дождя.