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Сегодня, 04:52

«Интернасионал» с Вандерсоном проиграл в 1/4 финала Южноамериканского кубка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интернасионал» проиграл «Мельгару» в 1/4 финала Южноамериканского кубка. Команды забитыми голами не отметились, как и в первом матче, поэтому победитель определился в серии пенальти.

В составе бразильской команды 79 минут отыграл экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон.

Следующим соперником перуанской команды будет «Индепендьенте дель Валье». Первый матч — 31 августа, а ответный — 7 сентября.

Южноамериканский кубок

1/4 финала

Ответный матч

«Интернасионал» — «Мельгар» — 0:0

Серия пенальти — 1:3.

Удаление: Габриэль (И), 74.

Первый матч — 0:0.

Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
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