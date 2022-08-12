«Интернасионал» с Вандерсоном проиграл в 1/4 финала Южноамериканского кубка

«Интернасионал» проиграл «Мельгару» в 1/4 финала Южноамериканского кубка. Команды забитыми голами не отметились, как и в первом матче, поэтому победитель определился в серии пенальти.

В составе бразильской команды 79 минут отыграл экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон.

Следующим соперником перуанской команды будет «Индепендьенте дель Валье». Первый матч — 31 августа, а ответный — 7 сентября.

Южноамериканский кубок

1/4 финала

Ответный матч

«Интернасионал» — «Мельгар» — 0:0

Серия пенальти — 1:3.

Удаление: Габриэль (И), 74.

Первый матч — 0:0.