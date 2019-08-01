"Интернасионал" и "Серро Портеньо" вышли в 1/4 финала Кубка Либертадорес

"Интернасионал" переиграл "Насиональ" в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес (2:0). Также в 1/4 финала вышел "Серро Портеньо", переигравший по сумме двух встреч "Сан-Лоренсо".
Кубок Либертадорес
1/8 финала
Ответные матчи
"Интернасионал" (Бразилия) – "Насиональ М" (Уругвай) – 2:0 (1:0)
Голы: Моледу, 16 (1:0). Герреро, 90+4 (2:0).
Порту-Алегри. Стадион "Жозе Пинейро Борда".
Первый матч - 1:0.
"Серро Портеньо" (Парагвай) – "Сан-Лоренсо" (Аргентина) – 2:1 (0:1)
Голы: Барейро, 18 – с пенальти (0:1). Ларривей, 56 – с пенальти (1:1). Руис, 63 (2:1).
Асунсьон. Стадион "Генерал Пабло Рохас".
Первый матч – 0:0.
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