«Интер Майами» уступил «Нью-Йорк Сити», Игуаин сделал результативный пас

«Интер Майами» проиграл «Нью-Йорк Сити» (2:3) в матче регулярного чемпионата MLS.

В составе хозяев дубль сделал шотландский полузащитник Льюис Морган. Экс-форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин сделал один результативный пас, который стал для него первым в лиге.

Higuain's first assist in MLS ?pic.twitter.com/AIGnkfJouj — Goal (@goal) October 4, 2020

У гостей забивали Александру Митрицэ (дважды) и Антон Тиннерхольм.

«Интер» с 11-ю очками в 15 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Сити» на пятом месте — 23 очка.

MLS

Регулярный чемпионат

«Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» — 2:3 (2:3)

Голы: Морган, 27, 38 — Митрицэ, 4, 43, Тиннерхольм, 35