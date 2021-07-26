«Интер Майами» сыграл вничью с «Филадельфией», прервав серию из 6 поражений

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Филадельфией» со счетом 1:1.

На гол Робби Робинсона гости ответили точным ударом Кацпера Пшибылко на 86-й минуте.

«Интер Майами» под руководством Фила Невилла прервал серию из шести поражений.

После этого матча «Интер» с 9 очками остался на последней строчке Восточного дивизиона, «Филадельфия» с 24 очками — на четвертой строчке.