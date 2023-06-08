«Интер Майами» рассматривает возможность приобретения Ди Марии

Полузащитник Анхель Ди Мария может перейти в «Интер Майами».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб МЛС рассматривает возможность подписания 35-летнего игрока на правах свободного агента. Для футболиста приоритетом остается переход в европейский клуб. На данный момент «Бенфика» пытается подписать Ди Марию.

Также информируется, что «Интер Майами» все еще настаивает на подписании Серхио Бускетса.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее Лионель Месси перешел в «Интер Майами».