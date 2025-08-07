«Интер Майами» переиграл «Пумас», Суарес забил с пенальти

«Интер Майами» выиграл у «Пумаса» в 3-м туре Кубка лиг — 3:1.

На гол Хорхе Рувалькабы на 34-й минуте американская команда ответила забитыми мячами Родриго Де Пауля, Луиса Суареса и Тадео Алленде.

Нападающий «цапель» Лионель Месси пропустил эту встречу из-за травмы.

«Интер Майами» набрал 8 очков и вышел на 1-е место в конференции МЛС. «Пумас» занимает 7-е место в таблице мексиканских команд — 5 очков. Американская команда вышла в плей-офф.

Кубок лиг

3-й тур

«Интер Майами» (США) — «Пумас» (Мексика) — 3:1 (1:1)

Голы: Рувалкаба, 34 — 0:1. Де Пауль, 45 — 1:1. Суарес, 59 (пен) — 2:1. Алленде, 69 — 3:1.