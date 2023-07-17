«Интер Майами» провел презентацию Месси при полном стадионе

Форвард Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока «Интера Майами».

На презентации 36-летнего аргентинца стадион команды был заполнен практически полностью. В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

При этом презентация Месси началась с полуторачасовым опозданием из-за непогоды в Майами.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.