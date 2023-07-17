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Сегодня, 04:18

«Интер Майами» провел презентацию Месси при полном стадионе

Сергей Разин
корреспондент
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Презентация Лионеля Месси.
Фото ФК «Интер Майами»

Форвард Лионель Месси был представлен болельщикам в качестве игрока «Интера Майами».

На презентации 36-летнего аргентинца стадион команды был заполнен практически полностью. В церемонии также приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

При этом презентация Месси началась с полуторачасовым опозданием из-за непогоды в Майами.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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Презентация Месси началась с полуторачасовым опозданием из-за непогоды в Майами

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Я здесь, чтобы помогать команде. Мы получим массу удовольствия»
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