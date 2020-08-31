«Интер Майами» проиграл «Нэшвиллу». Клуб Бекхэма занимает последнее место в MLS
07:49
В регулярном чемпионате MLS состоялись два матча.
«Нэшвилл» обыграл «Интер Майами» (1:0). Единственный мяч забил Анибал Годой. «Интер», владельцем которого является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, занимает последнее, 14-е место в чемпионате, набрав три очка в семи играх.
В другом матче «Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Дубль сделал Джордан Моррис, еще один мяч забил Рауль Руидиас. У гостей отличился Диего Росси.
MLS
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Интер Майами» — 1:0 (1:0)
Гол: Годой, 53
«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0)
Голы: Руидиас, 11, Моррис, 48, 49 — Росси, 60