«Интер Майами» подписал чемпиона мира Матюиди

«Интер Майами» объявил о переходе в команду полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди.

33-летний француз, чемпион мира-2018 присоединился к американскому клубу на правах свободного агента. Срок контракта с хавбеком не называется. Футболист будет выступать под номером «8».

— Для меня честь перейти в «Интер Майами», — цитирует пресс-служба американского клуба Матюиди. — Надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев вместе. Для меня переход в команду из Америки — новый вызов в карьере.

— Рад приветствовать в команде моего друга Блеза, — приводит пресс-служба «Интер Майами» слова совладельца клуба, Дэвида Бекхэма. — И для владельцев, и для фанатов переход в нашу команду обладателя Кубка мира — момент для гордости. Мне же особенно приятно, что к нам присоединился мой бывший партнер по команде (Бекхэм и Матюиди вместе выступали за «ПСЖ» в 2013 году — прим. «СЭ»).